Maaşını isteyen Suriyeli genci patronları darp etti

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde maaşını isteyen bir işçi, patronları tarafından darp edildi.
Suriyeli işçi, Cebeci mahallesi Çanakkale Şehitleri caddesindeki iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine giderek alamadığı bir aylık maaşını istedi.
Ancak atölye sahibi iki kişi, kısa süreli tartışmanın ardından işçiyi, diğer arkadaşlarının önünde darp etti. Yüzü kanayan işçi, atölyeden çıkmasının ardından polisi aradı. Polis, atölye sahibi iki kişiyi gözaltına aldı. İşçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Atölye sahipleri, karakoldaki ifadelerinde maaşını isteyen gencin kendilerini tehdit ettiğini, alacağının çarşamba günü ödeyeceklerini söylemelerine rağmen gencin kendilerine saldırdığını öne sürdü. İki patron kendilerini korumak için gence karşılık verdiklerini de söyledi.
Öte yandan atölyedeki kaçak işçiler, polisi görünce saklanmaya çalıştı.