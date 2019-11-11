Maaşını isteyen Suriyeli genci patronları darp etti

SEÇİL TÜRESAY [email protected] Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yılında, her 10 Kasım’da, saat 09:05’te olduğu gibi yurdun dört bir yanında hayat durdu. Ankaralılar ve Ulu Önder anısına hayatı kentlerinde durdurmak yerine O’nun ebedi istirahatgahında olmak isteyenler ise Anıtkabir’e aktı. Türkiye’nin farklı illerinden yola çıkan on binler Ata’nın huzurunda olmak için sabahın erken […]