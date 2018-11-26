Maaş artışı dokuz yılın dibinde; kadınlar yüzde 20 daha az kazanıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2017’de küresel ücret artışının, son dokuz yılın en düşük seviyesine gerilediğini, kadınların da erkeklere göre hala yüzde 20 az daha kazandığını bildirdi.

ILO’nun 130 ülkeden verilere dayanarak hazırladığı 2018/2019 Küresel Ücretler Raporu’na göre en büyük 20 ekonomiyi oluşturan G20’deki gelişmiş ülkelerde 2016’da 0,9 olan küresel ücret artışı 2017’de de 0,4’e geriledi. Buna karşılık, G20’deki yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde ise ücret artışı 2016’da 4,9 iken 2017’de yüzde 4,3 oranında seyretti.

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Son 20 yıl bakıldığında Türkiye dahil yükselen ve gelişmekte olan G20 ülkelerinde ortalama reel ücret neredeyse üç katına çıktı. Bu oran gelişmiş G20 ülkelerinde ise yüzde 9’da kaldı.

‘Kadınların daha az kazanması sosyal adaletsizliğin tezahürü’

70 ülkeyi ve ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 80’ini kapsayan verilere göre kadınlar halen erkeklere göre yaklaşık yüzde 20 daha az kazanıyor.

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ILO Genel Direktörü Guy Ryder, bu durumu eleştirerek, “Cinsiyete dayalı ücret farklılıkları, günümüz sosyal adaletsizliğinin en büyük tezahürlerinden birini temsil ediyor” dedi.