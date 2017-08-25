‘Maalesef, pardon’: Yedi yıl hapis yatıp tahliye olan yurttaşa 104 bin lira tazminat

14 yaşındayken bir kişinin iddiasıyla cinayetten hüküm giyen İbrahim Uyar hakkındaki karar 6 yıl 7 ay hapis yatmasının ardından ‘inandırıcı kanıt’ olmadığı için bozuldu. Uyar, açtığı dava sonucu 104 bin lira tazminat kazandı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Ödemiş’te 50 yaşındaki hayat kadını Gülseren G., 19 Temmuz 2008’de evinde bıçaklanarak öldürülmüş bir şekilde bulundu. Polis eve son girenin, o tarihte 25 yaşında olan Hamdi Gündüz olduğunu saptadı. Gündüz, ertesi gün 14 yaşındaki İbrahim Uyar’ın evinde yakalandı.

Reklam

Gündüz ifadesinde, Uyar ile birlikte, cinsel ilişkiye girmek için Gülseren G.’nin evine gittiklerini ve 20 liraya anlaştıklarını ileri sürdü. Önce kendisinin Gülseren G. ile birlikte olduğunu, bu sırada Uyar’ın koridorda beklediğini savunan Gündüz, daha sonra Uyar’ın odaya geçtiğini ve ilişki sırasında küfrederek, Gülseren G.’yi bıçakladığını iddia etti.

23 gün açlık grevi

Sekizinci sınıfta okuyan Uyar ise Gündüz’ün suçlamalarını reddetti. Arkadaşları Emre Çınar ve Hamdi Gündüz’ü evine çağırdığını söyleyen Uyar, gece dışarıya çıkmadığını ve Gündüz ile hiçbir yere gitmediğini anlattı. Gündüz ve Uyar cezaevine kondu.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, 2010 yılında biten yargılama sonucunda, Gündüz’e ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘gasp’ suçundan da 10 yıl hapis cezası verdi. Uyar da iki suçtan toplam 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyar sırasıyla Ödemiş, Bergama, Çanakkale ve Balıkesir cezaevlerinde yetişkin koğuşunda 6 yıl 4 ay kaldı. Bergama Cezaevi’nde falakaya yatırıldığını ve üzerinde külot kalacak şekilde soğuk havada bekletildiğini anlatan Uyar, Çanakkale’de çıkan tartışmada dayak yedi ve 23 gün açlık grevi yaptı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gündüz’e ilişkin cezayı onarken; Uyar’ın hakkında Gündüz’ün iddiaları dışında inandırıcı kanıt olmadığı için kararı bozdu. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, Uyar hakkında 26 Haziran 2015’te beraat kararı verdi.

‘Gençliğimin bedeli o mu olmalı’

Maliye Bakanlığı aleyhine dava açan Uyar’a mahkeme, tutuklu kaldığı 2400 güne karşılık 49 bin 561 lira 52 kuruş maddi, 55 bin lira manevi olmak üzere 104 bin 561 lira 52 kuruş tazminat ödenmesine hükmetti.

Miktarı az bulan Uyar, tazminata itiraz etti. Tutuklandığı için okula devam edemeyen Uyar, tezgahta sandviç satarak hayatını kazanıyor: “Ben okuyamadım. Maddi sıkıntılar çekiyorum. Dışarıya da alışamadım. Yedi senenin, gençliğimin bedeli o mu olmalı.”