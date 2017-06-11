‘Maalesef, pardon’: ABD’de 17 yıl yatan mahkum, ‘benzeri’ şüpheli bulununca bırakıldı

ABD’nin Kansas eyaletindeki silahlı soygun sonrası 19 yıl hapse mahkum edilen Richard Anthony Jones, kendisine benzeyen şüpheli adam bulunduğunda bırakıldı.

Jones, 1999’da Kansas’ta bir parkta oturan insanların soyguna uğraması sonrası yakalanarak suçlu bulunmuştu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, sadece görgü tanıklarının ifadeleriyle teşhis edilerek yakalanan Jones, yeterli kanıt bulunamadığı için 17 yıl sonra salıverildi.

Tanıklar, iki adamın birbirinden ayrılamayacak kadar benzediğini söylerken, Jones, kendisine bu kadar benzeyen şüpheliyi bulmanın ‘samanlıkta iğne aramak’ kadar zor olduğunu belirtti.

Serbest bırakılan Jones, “Şansa inanmam ama sanırım Tanrı beni kutsadı. Bütün temyiz başvurularım reddedildi. Zor bir yolculuktu” dedi.

Olay, Jones’un mahkum arkadaşlarının, ‘Ricky’ olarak bilinen bir adama ne kadar benzediğinden bahsetmesiyle başladı. Yanlışlıkla cezalandırılan mahkumlara destek veren ‘Midwest Innocence Project‘ adlı inisiyatife Jones’un başvurusuyla avukatlar devreye girdi.

Avukatları Jones’ın olay gerçekleştiğinde kız arkadaşı ve onun ailesiyle olduğunu beyan ederken, yalnızca ‘Ricky’ adıyla bilinen benzeri için, henüz bir dava açılmadı.

Jones’ın yeniden yargılandığı duruşmada ifade veren ‘Ricky’, suçu kabul etmedi.