M. Şükrü Hanioğlu: ‘Baskıcı iktidar-komplocu muhalefet’ sarmalını kırmak

“Baskıcı iktidar-komplocu muhalefet” kısır döngüsünün kırılması demokratikleşme alanında ciddî atılımlar gerçekleştirmemizi mümkün kılabilecektir. Dolayısıyla yapılması gereken, sorunun “yapısal” olduğunun bilincine varılarak, karşıt kutbu suçlama yerine çözüm üretmektir.

Bunun için “siyaset sınıfı”nın “iktidar- muhalefet” farklılaşmasının üzerinde bir “ortak alan” bilinci geliştirmesi ve bunun “paylaşımı”nı sağlayacak tedbirler alması gereklidir.

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Kapsamlı bir sistem değişikliği içinde olduğumuz bu günlerde bir yandan yasama-yürütme ayrımını güçlendirecek düzenlemeler yapılırken diğer yandan da “siyasal alan” içinde muhalefetin de kendisine yer bulmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır.

“İktidar-muhalefet” ilişkisinin ileri demokrasilerdekine benzer bir şekil almasının, daha çoğulcu “siyaset” üretiminden, iç çatışmalardan etkilenmeyen dış politika yapımına ulaşan bir alanda olumlu değişikliklere neden olacağı şüphesizdir.

M. Şükrü Hanioğlu’nun yazısı