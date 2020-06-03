M. Sinan Birdal: Sadece ABD’nin değil, dünyanın nereye doğru gideceğini belirleyecek kaçınılmaz bir görev

Gösterilerde ortaya çıkan yağmanın altında yatan sebep daha 1968’de Demokrat Partili Başkan Johnson’ın atadığı ve Illinois Eyaleti Valisi Otto Kerner’ın başkanlığını yaptığı raporda açıkça belirtilmişti: Beyaz ırkçılık. 1967’nin ünlü ‘uzun yazında’, yine Afrikalı Amerikalılara yönelik polis şiddetine karşı meydana gelen protestolar ertesinde yazılan Kerner Raporu’nda ırkçılık ve sınıf eşitsizliğinin birbirini nasıl beslediği, devletin konut, eğitim ve sosyal hizmet politikalarının iflas ettiği, medyanın hadiseleri tamamen beyaz bir perspektifle ele aldığı uzun uzun anlatıldı. Ancak, Vietnam fatihi Johnson kendi atadığı komisyonun raporunu usulca rafa kaldırdı. Şimdi rapordan elli iki yıl sonra 1967’den beri gerçekleşen en büyük protesto eylemlerinde aynı mesele başka bir kuşağın önünde bir Gordion Düğümü gibi duruyor. Düğümü çözebilmek için son yarım yüzyılın bir muhasebesini yapmak göstericilerin omuzlarındaki tarihi bir sorumluluk. Bu sadece ABD’nin değil, dünyanın nereye doğru gideceğini belirleyecek ağır ama artık kaçınılmaz bir görev.

M. Sinan Birdal’ın yazısı