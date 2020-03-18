M. Sinan Birdal: Önümüze daha fazla salgın gelecek

Abu-Lughod’un çalışmalarından bu yana yapılan incelemeler sermaye birikimi ve devlet oluşumunun doğa, hayvan ve insan toplumlarına getirdiği savaş, açlık, hastalık ve çevre felaketleri üzerine ciddi bir bilgi birikimi sağladı. Bu birikim bugünkü COVID-19 salgınıyla başa çıkmak için vazgeçilmez dersler barındırıyor. Salgının boyutları ve sonuçları öngörülemezliğini koruyor, ancak iklim değişikliği, tarihte ilk defa dünya nüfusunun çoğunluğunun kentlerde yaşaması, ekonomik faaliyetlerin yeryüzünün ayak basılmamış köşelerine yayılması kaçınılmaz olarak önümüze daha fazla salgın getirecek.

M. Sinan Birdal’ın yazısı