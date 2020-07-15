M. Sinan Birdal: İktidarın oy kaybettiğini bildiren araştırmalara rağmen muhalefet felç durumu yaşıyor

Basında iktidar koalisyonunun sürekli oy kaybettiğini bildiren araştırmaların yayımlanmasına rağmen muhalefet tam bir felç durumu yaşıyor. İktidarın 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde büyük şehirlerde büyük bir hezimet yaşaması muhalefet cephesinde, olgunlaşan meyvenin kucağına düşeceği fikrini yerleştirmiş durumda. Ekonominin kötüye gitmesi bu izlenimi iyice pekiştiriyor. Kılıçdaroğlu’nun veciz ifadesiyle muhalefetin bir şey yapmasına gerek yok, iktidar kendi kendine düşecek.

CHP, Millet İttifakına AKP’den ayrılan Deva ve Gelecek Partilerini ekleyip, HDP’nin de zımni desteğini alırsa AKP’yi sandıkta yenebileceğini umut ediyor. Bu hesaba göre iktidar seçime kadar üç sene içinde ekonomiyi iyice berbat edecek, seçmen desteğini iyice yitirecek ve böylece muhalefet cephesi iktidara gelecek, devleti AKP’nin tahribatından kurtaracak, parlamenter sisteme geçilecek, Türkiye transatlantik bağlantısı ve AB hedefi yenilenecek.

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M. Sinan Birdal’ın yazısı