M. Sinan Birdal: Birbiriyle ilgisiz gibi görünen kararlar iktidar koalisyonunu yeniden kurguluyor

AKP’nin yedinci olağan büyük kongresi bu yazı yayımlandığında gerçekleşiyor olacak. 2023’e yönelik kadronun ayrıntısı ve nasıl bir kabine değişikliği olacağı kongrenin sonunda belli olacak. Yeni Şafak Yazarı Şahap Kavcıoğlu’nun Merkez Bankası başkanlığına atanmasıyla Berat Albayrak ekibinin ekonomi yönetimini yeniden devraldığı bir sır değil. Dolayısıyla bu gelişmeye uygun bir parti yönetimi ve kabine değişikliği beklemek gerekir. Geçen haftaki gelişmeleri bu perspektiften değerlendirdiğimizde parti ve kabinedeki Soylu-Albayrak dengesinin yeniden tesis edildiğini söyleyebiliriz. Geçen kasımda ekonomi yönetiminden uzaklaştırılan Albayrak geri dönerken, HDP’nin kapatılması girişimiyle Soylu ekibinin de, koalisyonun MHP kanadının da güçlendirildiği gözleniyor. Bunlara paralel olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmekle Milli Görüşçü çekirdeğin taleplerinin karşılandığı mesajı veriliyor. Yani, birbiriyle ilgisiz gibi görünen kararlar iktidarı koalisyonunun farklı bileşenlerini yeni bir pozisyonda yeniden kurguluyor.

M. Sinan Birdal’ın yazısı