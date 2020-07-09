M.K. Perker 9 Temmuz 2020

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Demirtaş: AKP karşıtlığı yetmez, muhalefet kendini geleceğin iktidarı olarak görmeli
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’de etkili bir demokrasi mücadelesinin sadece AKP karşıtlığı üzerinden verilemeyeceğini belirterek “Muhalefet artık kendini yakın geleceğin iktidarı olarak görmeli ve bu ciddiyetle, çözüm önerilerini ortaklaştırarak halkla doğrudan buluşmalıdır” dedi.
Bakan Koca: Anadolu’da birinci dalga devam ediyor; düğünlerde ‘gözlemci’ olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü önlemleri kapsamında düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına ‘gözlemci’ bulundurulması yönünde hazırlıklar olduğunu kaydetti.
İstanbul Barosu: Anayasa’ya aykırı değişikliğin geçmesine izin vermeyeceğiz
İstanbul Barosu, ‘çoklu baro’ teklifine karşı Taksim’de nöbet tuttu. Nöbette konuşan Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, amaçlarına ulaşana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.
‘Hendek’ önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
CHP’nin Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin Meclis’e sunduğu araştırma önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
‘Çoklu baro’da iki madde geçti: ‘Ülkede açlık bitti de yapacak iş mi kalmadı?’
TBMM Genel Kurulu’nda, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi.