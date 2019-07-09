M. K. Perker 9 temmuz 2019

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Kıbrıs’tan ikinci sondaj gemisine ‘şiddetli kınama’: Egemenliğimiz ihlal ediliyor
Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs), Türkiye’nin petrol ve doğalgaz aramak ikinci bir sondaj gemisi göndererek karasularını ihlal ettiğini öne sürerek, bu durumu ‘şiddetle kınadığını’ açıkladı.
Reyhanlı’da ‘insani yardım derneği’nin boya deposunda patlama: Yaralılar var
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası deponun yer aldığı binada yangın çıktı.İlk belirlemelere göre patlama ve yangında yaralıların olduğu bildiriliyor.
AKP’li belediye başkanları İmamoğlu’nu tebrik etti ama 39 ilçelik çağrıya katılmadı
Bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, seçilmesi dolayısıyla tebrik eden AKP’li ilçe belediye başkanları, öğleden sonra Esenler Belediye Başkanı ve AKP İBB Meclis Grubu başkanı M. Tevfik Göksu ile yaşanan tartışmadan sonra, akşam saatlerindeki ’39 ilçe belediyesi’ toplantısına son anda katılmadı.
Libya’da alıkonulan altı denizci Türkiye’ye döndü
Libya’da Hafter güçleri tarafından alıkonulan, Türkiye’nin girişimleriyle serbest bırakılan altı Türk denizci İstanbul’da geldi.
İstanbul Boğazı’ndaki eğlence mekanlarında ses denetimi yapıldı
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boğaz’da, gezi tekneleri ve eğlence mekanlarında ses denetimi yaptı.