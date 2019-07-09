M. K. Perker 9 temmuz 2019

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir binanın bodrum katındaki boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası deponun yer aldığı binada yangın çıktı.İlk belirlemelere göre patlama ve yangında yaralıların olduğu bildiriliyor.