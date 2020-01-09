M. K. Perker 9 Ocak 2020

SON HABERLER
Emine Bulut cinayetinde polis ifadesi: Kendisi şikayetçi olmadı
Emine Bulut’un, boşandığı erkek Fedai Varan tarafından öldürülmeden dört saat önce sığındığı karakoldaki şüpheli dört polis ifadelerinde, Bulut’a yönelik ‘tehdit değil hakaret’ olduğu için koruma atanmadığını savundu.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
İstanbul Ekonomi Araştırma: Halkın yüzde 58’i ‘Libya’ya asker gönderilmesin’ dedi
İstanbul Ekonomi Araştırma’nın araştırmasına göre halkın yüzde 58’i Libya’ya asker gönderilmesine karşı.
Koza İpek davasında sanıkların şirketteki hisseleri Hazine’ye devredildi
‘FETÖ’ çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek’in de aralarında olduğu 20 sanığın, ‘terör örgütüne üye olmak’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’, ‘güveni kötüye kullanmak’, suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.
Ne izlesek: İki yapım önerisi
Bu hafta online platformlarda yayınlanan ve vizyona giren yapımlardan seçtik.