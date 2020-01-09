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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 9 Ocak 2020

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Koza İpek davasında sanıkların şirketteki hisseleri Hazine’ye devredildi

‘FETÖ’ çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek’in de aralarında olduğu 20 sanığın, ‘terör örgütüne üye olmak’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’, ‘güveni kötüye kullanmak’, suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

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