M.K. Perker 9 Nisan 2020

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‘Corona’ önlemleri | Özel gereksinimi olan 20 yaş altına sokağa çıkma izni verildi
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 1890 artışla 14 bin 808’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Babacan: Devlet alacaklarından vazgeçmeli, tüm cephaneyi kullanmalıyız
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Covid-19 salgını nedeniyle açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin, özellikle kayıt dışı çalışanlar ve ücretliler için çözüm üretmediğini söyleyerek, “Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir. Tüm cephaneyi kullanmalıyız” dedi.
Yoksul kadına ‘Geber’ diyen müdür yardımcısı görevden alındı
Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, yoksul bir kadın için “Geber” demesinin ardından görevinden alındı.