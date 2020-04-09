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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 9 Nisan 2020

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Babacan: Devlet alacaklarından vazgeçmeli, tüm cephaneyi kullanmalıyız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Covid-19 salgını nedeniyle açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin, özellikle kayıt dışı çalışanlar ve ücretliler için çözüm üretmediğini söyleyerek, “Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir. Tüm cephaneyi kullanmalıyız” dedi.

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