M.K. Perker 9 Nisan 2020

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Covid-19 salgını nedeniyle açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin, özellikle kayıt dışı çalışanlar ve ücretliler için çözüm üretmediğini söyleyerek, “Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir. Tüm cephaneyi kullanmalıyız” dedi.