Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 9 Nisan 2019

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Kaç oy farkı ikna edici olurdu? (1.5)

Bakalım, kazandığı seçimleri meşru, kaybettiklerini gayrimeşru görme eğilimindeki zihniyet, kendi meşruiyetinin temelinde yer alan ‘sandığı’ da gözden çıkaracak mı? Sanmıyorum!

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...