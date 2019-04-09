M.K. Perker 9 Nisan 2019

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Güncel veri: CHP’li İmamoğlu 14 bin 347 oy önde
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın oy farkı 14 bin 347.
Kaç oy farkı ikna edici olurdu? (1.5)
Bakalım, kazandığı seçimleri meşru, kaybettiklerini gayrimeşru görme eğilimindeki zihniyet, kendi meşruiyetinin temelinde yer alan ‘sandığı’ da gözden çıkaracak mı? Sanmıyorum!
Diyarbakır’da seçimi kazanan HDP’li adaylar mazbata için kapıya dayandı
Diyarbakır’da büyükşehir belediyesi ve dört ilçeyi kazanan HDP’li adaylar, il seçim kuruluna başvurarak mazbata talep etti.
IMF: Türkiye 2019’da yüzde 2.5 daralır, 2020’de yüzde 2.5 büyür
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.5 daralacağı, 2020’de ise yüzde 2.5 büyüyeceği tahmininde bulundu.
AKP’li Yavuz yalanladı: İstanbul’da seçim yenilenmesi için henüz başvurmadık
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair henüz Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurulmadığını bildirdi.