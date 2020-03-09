M.K. Perker 9 Mart 2020

SON HABERLER
Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tutuklandı
Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, savcılığın itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis ‘8 Mart’ yürüyüşünde kadınlara müdahale etti; çok sayıda gözaltı var
İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen kadınlara polis Sıraselviler caddesinde müdahale etti.
Çin’de ‘corona’ nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi
Çin’de yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı.
Merkez Bankası’ndan ihtiyaç kredilerine caydırıcı düzenleme
Merkez Bankası (MB) kredilerin tüketimden ziyade sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek alanlara yönlendirmesini amaçlayan bir düzenlemeye gitti.
Babacan: 2001’deki ‘sil baştan’ ihtiyacı yeniden oluştu
Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, liderliğindeki partiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını, kuruluş dilekçesinin bu sabah İçişleri Bakanlığı’na verileceğini söyledi.