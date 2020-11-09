M.K Perker 9 Kasım 2020

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Albayrak Instagram’dan istifasını sundu, cumhurbaşkanlığından çıt çıkmadı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından, bakanın istifa ettiğine dair açıklama paylaşıldı.
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mesele bir kişiyi yenmek, iktidardan alaşağı etmek değil, o kişilere can veren toplumsal kesimlerin zihinsel dönüşümünü sağlayacak bir yaklaşım geliştirmek.
CHP sözcüsü: Aile kavgası ekonomiyi batırıyor
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından istifa ettiği yönünde açıklama yayınlanmasının ardından iktidarı eleştirdi.
Sabaha kadar üç maymunu oynadılar: Yandaş ve ‘ana akım’ medyada ‘istifa’ yok!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabından paylaşılan istifa açıklaması, milyonlarca kişi tarafından takip edilen iktidar yanlısı ve ‘ana akım’ medya tarafından haberleştirilemedi.
‘Albayrak’ın istifası’nda Arınç’a işaret edildi: Erdoğan’ı uyarmış
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP’den onlarca milletvekilinin DEVA Partisi’ne geçme tehlikesi belirince Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığını öne sürdü.