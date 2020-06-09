M.K. Perker 9 Haziran 2020

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‘Corona’ günlüğü | Dünyada vaka sayısı 7.2 milyonu geçti; can kaybı 410 bine yaklaştı
Dünyadan corona haberleri…
AKP’li Dağ: Anketlerde kararsızlar yükseltiliyor, oyumuz 2018’den yüksek
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, anketlerde ‘diğer partilerin sabit bırakılıp, AKP’nin oylarının düşürülüp, kararsız seçmenin oranının yükseltildiğini’ söyleyerek; “Yapılan tüm çalışmalar milletimizin, cumhurbaşkanımız ve AK Parti’ye 24 Haziran 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranda destek verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.
Vaka sayısında hesap tutmadı ama ‘normalleşme’de geri adım atılmayacak
Vaka sayılarındaki artış bayram öncesi tahminlerin üstünde. Halkın virüsle ilgili yanlış algısı ‘yeni normal’ sürecinde tedbirlere yeterince uymamasına neden oluyor.
İyileşenlerden elde edilen sonuç: Göğüs ağrısı, ishal, nefes darlığı sürebiliyor
İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir ay önce hizmete giren COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi’nin çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Fakültenin dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastaların büyük çoğunluğunun iyileştiğini, bir kısmında ishal, göğüs ağrısı ve nefes darlığının sürdüğünü söyledi.
Dünya Bankası, Türkiye tahminini yüzde 3.8 küçülmeye çevirdi
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için yıl sonu tahminini yüzde 3.8 daralma olarak revize etti.