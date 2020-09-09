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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 9 Eylül 2020

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Mütercimler imam hatiplilerden özür diledi

İmam hatipliler ile ilgili sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yapan akademisyen Erol Mütercimler, “Yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzdüğüm tüm imam hatip lisesi mezunları ve şu andaki öğrencilerden çok özür diliyorum” dedi.

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