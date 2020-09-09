M.K Perker 9 Eylül 2020

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Mütercimler imam hatiplilerden özür diledi
İmam hatipliler ile ilgili sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yapan akademisyen Erol Mütercimler, “Yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzdüğüm tüm imam hatip lisesi mezunları ve şu andaki öğrencilerden çok özür diliyorum” dedi.
Şarköy açıklarında 4.1’lik deprem: İstanbul’da da hissedildi
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tekirdağ ve ilçeleri ile İstanbul’un da bazı bölgelerinden hissedildi.
12 kişilik minibüsten 33 yolcu çıktı: Şoför ‘Yolcular zorla bindi’ dedi
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında, 12 kişi kapasiteli aracında 33 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza yazıldı.
Aylardır çocuğuna sarılamayan hemşire: Lütfen kurallara uyun
Covid-19’la mücadele eden sağlık çalışanlarından hemşire Sedef Kılıç aylardır üç yaşındaki kızına sarılamadığını gözyaşları içinde anlatarak uyardı: “Lütfen kuralları uygulayın”.
Oxford’un ‘corona’ aşısı çalışmalarına bir deneğin hastalanması üzerine ara verildi
AstraZeneca, Oxford Üniversitesi’yle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının faz 3 deneylerinde bir kişide nedeni açıklanamayan bir rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından aşının küresel testlerine ara verdi.