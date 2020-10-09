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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 9 Ekim 2020

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AYM’nin Berberoğlu kararının gerekçesi Resmi Gazete’de

Anayasa Mahkemesi’nin, ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunda oy birliğiyle verdiği ihlal kararının gerekçesi Resmi Gazetede yayınlandı.

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