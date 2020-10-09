M.K. Perker 9 Ekim 2020

SON HABERLER
AYM’nin Berberoğlu kararının gerekçesi Resmi Gazete’de
Anayasa Mahkemesi’nin, ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunda oy birliğiyle verdiği ihlal kararının gerekçesi Resmi Gazetede yayınlandı.
İkinci eş ‘tavsiye eden’ doktor Ali Edizer açığa alındı
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer tabiplik görevinden açığa alındı.
Hazine’nin borçlanma limitini iki katına çıkaran teklif komisyonda kabul edildi
Hazine’nin borçlanma limitini 2020 için iki katına çıkaran kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Bilim kurulu üyesi: Yaptığımız filyasyon değil; süper yayıcıları yakalamamız lazım
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın salgının ilerleyişindeki etkilerine dikkat çekerek ‘süper yayıcı’ların bulunması gerektiği konusunda uyardı: “Bizim yaptığımız filyasyon değil, temaslı taraması.”
Yetkiliden uyarı: Yerli ilaç firmaları batabilir; yabancılar Türkiye’den çekilebilir
İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe ‘alacak’ karmaşası sürüyor. TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, alacaklardan feragat yapılması halinde yerli firmaların batacağını, yabancı firmaların Türkiye’den çekileceğini öne sürdü.