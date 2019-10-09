Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 9 Ekim 2019

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İçiniz yanmıyor, hiçbirinizin…

Asıl sorun, tabanının ‘sol’ yanının taleplerine inatla direnen ve buna karşın ‘solculuk’ iddiasından vazgeçmeyen ana muhalefet partisi liderinin ifadeleri.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...