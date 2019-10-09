M. K. Perker 9 Ekim 2019

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İçiniz yanmıyor, hiçbirinizin…
Asıl sorun, tabanının ‘sol’ yanının taleplerine inatla direnen ve buna karşın ‘solculuk’ iddiasından vazgeçmeyen ana muhalefet partisi liderinin ifadeleri.
Trump: Türkiye esir IŞİD’lileri almak zorunda
ABD Başkanı Donald Trump “Türkiye esir alınan ve Avrupa’nın geri almak istemediği IŞİD militanlarını almak ZORUNDA” diye tweet attı.
CHP’den ‘yargı paketi’ne şerh: Sözlü mülakat kameraya alınsın
CHP, komisyondan geçen ‘1’inci yargı paketi’ne şerh koydu
Erdoğan, Putin ile telefonda görüşüp Rusya’nın yapıcı tutumunu takdir etti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ‘Suriye’nin kuzeyine yapılacak askeri harekatı’ telefonda görüştü.
Şam’dan Suriyeli Kürtlere: Pişmanlık duyanları kabul etmeye hazırız
Suriye Dışişleri’nden bir yetkili Suriye’nin Türkiye’nin saldırılarını ‘meşru tüm yollarla’ püskürtmeye kararlı olduğunu söyledi.