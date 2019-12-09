M. K. Perker 9 Aralık 2019

SON HABERLER
Enerji bakanlığı bürokratına ‘rüşvet’ davası
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bürokratı Yaver Sever dahil üç kişi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası açıldı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, bir madencilik firmasından 350 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) rüşvet istendiği kaydedildi.
Ceren’in katili, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Ordu’da, Ceren Özdemir’i (20) öldüren Özgür Arduç (35), Van’da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Arduç’un, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla bileklerini kestiği öğrenildi.
Üretici peşin peşin anlattı: Patates depoda, kışın satılacak, stokçuluk yapmıyoruz
Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, tarlada hasadı biten patatesin depolara kaldırıldığını, kış gelince satılacağını, stokçuluk yapılmadığını ifade etti.
Rapor: 14 yılda 288 bin 310 siteye engel
İfade Özgürlüğü Derneği (İFOD), 2006-2019 yıllarında toplamda 288 bin 310 internet sitesine erişimin engellendiğini bildirdi.
İBB ihalesi kapsamında yapılması gereken 1066 durak inşa edilmemiş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş.’nin aldığı, sonra da 22 milyon 500 bin lira bedelle Ensar Vakfı ve Türken Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı’ya ait Panout Reklam A.Ş.’ye devrettiği ihalede 1066 akıllı durağın yapılmadığı ortaya çıktı.