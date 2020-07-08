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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 8 Temmuz 2020

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DSÖ: Salgın hızlanıyor, zirveye ulaşmadık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla corona virüsü vakası rapor edildiğini belirterek, “Covid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık” dedi.

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