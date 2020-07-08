M.K. Perker 8 Temmuz 2020

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AKP’li Şentop yeniden TBMM başkanı seçildi
AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM başkanı seçildi.
DSÖ: Salgın hızlanıyor, zirveye ulaşmadık
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla corona virüsü vakası rapor edildiğini belirterek, “Covid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık” dedi.
Adalet bakanından Kılıçdaroğlu’na tepki: Kanun nasıl çıkar bilmiyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis’in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız” dedi.
Sakarya’daki fabrikanın iki sahibinden biri tutuklandı
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının iki sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Yeğeni, Trump’ın üniversite sınavına para karşılığı başkasını soktuğunu iddia etti
ABD Başkanı Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump, gelecek hafta yayınlanacak kitabında, Trump’ın, üniversite sınavına para karşılığı başkasını soktuğunu iddia etti.