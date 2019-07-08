M. K. Perker 8 Temmuz 2019

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‘Merkez’ ataması doları ateşledi: Dünyada düşerken içerde sert yükseldi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın haftasonunda Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasının ardından bağımsızlık endişelerinin artmasıyla Asya seansında sert yükselen dolar/TL bu sabah 5.82 seviyesini gördü.
Demirtaş suçlamalara tek tek yanıt verdi: Bunların dışında söylenen her şey yalan
Edirne’de cezaevinde tutulan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yargılandığı davada kendisine yöneltilen iddialara sosyal medya hesabından tek tek yanıt verdi ve “Bütün iddiaları bir de benden dinleyin lütfen. Bunların dışında söylenen herşey yalandır” dedi.
‘Merkez’in yeni başkanı tezinde intihal yapmış
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın haftasonunda mevcut başkan Murat Çetinkaya’yı görevden alarak Merkez Bankası (MB) başkanlığı görevine atadığı Murat Uysal’ın 2001 yılında Marmara Üniversitesi’nde yazdığı tezde üç farklı çalışmadan intihal yaptığı ortaya çıktı.
Bakan, ‘milletimizin hassasiyeti’ne sığındı: Sıla’lı konser programı ‘revize’ ediliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘milletimizin hassasiyeti’ gerekçesiyle şarkıcı Sıla’nın da yer alacağı ilan edilen temmuz konser programının ‘revize edilleceğini’ duyurdu.
Doğa Koleji’nin sahiplerine 240 milyon liralık icra takibi
Türkiye genelindeki 123 kampüsüyle en büyük özel eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji’nin sahipleri hakkında icra takibi başlatıldı. Üç ayrı icra takibinin tutarı 240 milyon lira seviyesinde. İcra takiplerini Hollanda menşeli iki şirketin yaptığı anlaşıldı. Hollandalı şirketler adına yapılan açıklamada Doğa Koleji’ne yapılan yatırımın karşılığının tahsil edilemediği öne sürüldü.