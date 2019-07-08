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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 8 Temmuz 2019

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‘Merkez’in yeni başkanı tezinde intihal yapmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın haftasonunda mevcut başkan Murat Çetinkaya’yı görevden alarak Merkez Bankası (MB) başkanlığı görevine atadığı Murat Uysal’ın 2001 yılında Marmara Üniversitesi’nde yazdığı tezde üç farklı çalışmadan intihal yaptığı ortaya çıktı.

Doğa Koleji’nin sahiplerine 240 milyon liralık icra takibi

Türkiye genelindeki 123 kampüsüyle en büyük özel eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji’nin sahipleri hakkında icra takibi başlatıldı. Üç ayrı icra takibinin tutarı 240 milyon lira seviyesinde. İcra takiplerini Hollanda menşeli iki şirketin yaptığı anlaşıldı. Hollandalı şirketler adına yapılan açıklamada Doğa Koleji’ne yapılan yatırımın karşılığının tahsil edilemediği öne sürüldü.

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