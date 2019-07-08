M. K. Perker 8 Temmuz 2019

Türkiye genelindeki 123 kampüsüyle en büyük özel eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji’nin sahipleri hakkında icra takibi başlatıldı. Üç ayrı icra takibinin tutarı 240 milyon lira seviyesinde. İcra takiplerini Hollanda menşeli iki şirketin yaptığı anlaşıldı. Hollandalı şirketler adına yapılan açıklamada Doğa Koleji’ne yapılan yatırımın karşılığının tahsil edilemediği öne sürüldü.