M.K. Perker 8 Şubat 2019

SON HABERLER
Kartal’da çöken binada ölü sayısı 15’e çıktı
İstanbul’un Kartal ilçesinde dün saat 16.00’da çöken sekiz katlı binanın enkazında yedi cansız bedene ulaşıldı. Ölü sayısı 11’e yükseldi.
Yazar Zadie Smith Diken’e konuştu: Protest dil olarak dansın gücü yeniden keşfedildi
Smith’le yeni kitabı üzerinden yazarlık serüvenini, bir yazar olarak karşılaştığı zorlukları, denediği yeni teknikleri ve edebiyata bakış açısını konuştuk.
Ne okusak: Üç kitap önerisi
[email protected] Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş! Diken bu hafta üç kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar. İyilik Şebnem İşigüzel’in yeni romanı ‘İyilik’, […]
Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri
Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.
Yatırımda son bir yıl: Borsa yüzde 32 kaybettirdi, dolar yüzde 18 kazandırdı
Borsa İstanbul son bir yılda en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.