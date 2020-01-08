M. K. Perker 8 Ocak 2020

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD’nin İran’ın füze saldırısına karşılık vermesinin ‘topyekün bir savaşa yol açacağını’ söyledi. İran dışişleri bakanı ise ‘savaş ya da gerginlik aramadıklarını ancak kendilerini savunacaklarını’ belirtti.