Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 8 Ocak 2020

SON HABERLER

İran’dan ‘topyekün savaş’ uyarısı: ABD karşılık vermesin

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD’nin İran’ın füze saldırısına karşılık vermesinin ‘topyekün bir savaşa yol açacağını’ söyledi. İran dışişleri bakanı ise ‘savaş ya da gerginlik aramadıklarını ancak kendilerini savunacaklarını’ belirtti.

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu döneminde her şey baş aşağı gitmeye başladı

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diken yazarı Kemal Göktaş ile Kısa Dalga Podcast için yaptığı dört bölümlük ‘Sırrı Süreyya Önder Anlatıyor’ isimli podcast dizisinde çözüm sürecini, yargılanmasını, cezaevinde geçirdiği günleri, yeni siyasi oluşumlara ilişkin görüşlerini, sinema ve edebiyattaki yeni projelerini anlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...