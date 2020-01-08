M. K. Perker 8 Ocak 2020

SON HABERLER
İran’da yolcu uçağı düştü; devlet televizyonu ‘herkesin öldüğünü’ duyurdu
İran’dan Kiev’e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları’na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, can kaybı konusunda henüz bilgi verilmedi.
İran’dan ‘topyekün savaş’ uyarısı: ABD karşılık vermesin
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, ABD’nin İran’ın füze saldırısına karşılık vermesinin ‘topyekün bir savaşa yol açacağını’ söyledi. İran dışişleri bakanı ise ‘savaş ya da gerginlik aramadıklarını ancak kendilerini savunacaklarını’ belirtti.
İran’ın ABD üslerine roket saldırısıyla altının onsu 1600 doları aştı
İran’ın, Irak’taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından ‘güvenli liman’ altının onsu 1600 doları, tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı.
Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu döneminde her şey baş aşağı gitmeye başladı
Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diken yazarı Kemal Göktaş ile Kısa Dalga Podcast için yaptığı dört bölümlük ‘Sırrı Süreyya Önder Anlatıyor’ isimli podcast dizisinde çözüm sürecini, yargılanmasını, cezaevinde geçirdiği günleri, yeni siyasi oluşumlara ilişkin görüşlerini, sinema ve edebiyattaki yeni projelerini anlattı.
Gelir İdaresi başkan yardımcıları ile Milli Piyango genel müdürü görevden alındı
Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Ergin İçenli, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak ile Milli Piyango (MP) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak görevden alındı.