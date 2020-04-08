M.K. Perker 8 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | 45 kentteki 156 yerleşim yerinde karantina sürüyor
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da 542 kişi daha öldü, can kaybı 17 bin 669’a yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
İmamoğlu: Sahra hastanesi için yer seçimi yanlış
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü salgını nedeniyle yapılan hastanenin yer seçiminin yanlış olduğunu söyledi.
Twitter’ın kurucusundan Covid-19’la mücadeleye 1 milyar dolar
Twitter’ın ve dijital ödeme uygulaması Square’in kurucusu Jack Dorsey, Covid-19 salgınıyla mücadeleye destek vermek amacıyla 1 milyar dolar 6.77 milyar lira) bağışlayacağını duyurdu.