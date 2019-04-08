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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 8 Nisan 2019

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2 liralık sigara zammı enflasyonu 1 puan zıplatacak

Sigarada ocaktaki vergi düzenlemeleri sonrası beklenen zam bu haftasonu yapıldı. Sigara fiyatları yaklaşık yüzde 20 artarken artışın tüketici enflasyonuna 0.8-1 puan civarında yükseltici etkisi bekleniyor.

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