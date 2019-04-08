M.K. Perker 8 Nisan 2019

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Güncel veri: CHP’li İmamoğlu 15 bin 304 oy önde
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın oy farkı 15 bin 304.
İmamoğlu ‘ana akım ambargosu’nu sosyal medyada aştı: 5.7 milyon kez izlendi
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığına seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, ana akım medyanın basın toplantılarına ‘ambargo’ koymasına rağmen sosyal medyada hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaştı.
2 liralık sigara zammı enflasyonu 1 puan zıplatacak
Sigarada ocaktaki vergi düzenlemeleri sonrası beklenen zam bu haftasonu yapıldı. Sigara fiyatları yaklaşık yüzde 20 artarken artışın tüketici enflasyonuna 0.8-1 puan civarında yükseltici etkisi bekleniyor.
Honda Gebze’deki fabrikada üretimi 2021’de durduracak
Honda 2021 yılında mevcut Civic sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye’deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldı.
Atatürk Havalimanı’nından sözleşmesi bitmeden çıkıldı: TAV’a tazminat ödenecek
İstanbul Havalimanı’nın yolcu garantileri ve Hazine’ye çıkacak maliyetleri tartışılmaya devam ederken, Atatürk Havalimanı’ndan sözleşme süresi bitmeden çıkılacağı için TAV’a da tazminat ödenecek.