M.K. Perker 8 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Taksilerde müşteri ve şoförlere maske zorunluluğu geldi
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da can kaybı 243 artışla 26 bin 230 oldu
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Başakşehir başkanı: Liglerin başlaması ortak karar; protokol imzaladık
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ , liglerin 12 Haziran’da başlamasının kulüplerin büyük çoğunluğunun ortak görüşü olduğunu ifade etti.
STK’lardan kredi kartı firmalarına çağrı: Porno sitelerine ödemeyi durdurun
Cinsel istismarın önüne geçmek için çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşları, dünyanın önde gelen 10 kredi kartı firmasına, porno sitelerine ödeme yapılmasını engellemeleri yönünde çağrı yaptı. Aralarında, Visa, MasterCard ve American Express’in de yer aldığı 10 firmaya mektup yollandı.