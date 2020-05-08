M.K. Perker 8 Mayıs 2020

Cinsel istismarın önüne geçmek için çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşları, dünyanın önde gelen 10 kredi kartı firmasına, porno sitelerine ödeme yapılmasını engellemeleri yönünde çağrı yaptı. Aralarında, Visa, MasterCard ve American Express’in de yer aldığı 10 firmaya mektup yollandı.