M.K Perker 8 Mayıs 2019

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CHP İstanbul’un ilçeleri ve 24 Haziran için seçim iptali başvurusunda bulundu
CHP, İstanbul’un 39 ilçesinde yerel seçimin ve 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi seçiminin iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.
Bahçeli: YSK üyelerine ‘çete’ demek sakat bir zihniyettir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini yinelemesine ilişkin muhalefet cephesinden gelen ‘darbe, hukuk cinayeti, çete’ eleştirilerinin ‘kirli ağız, sakat zihniyet’ olduğunu söyledi.
Saadet’in kararı ‘geniş istişare’den sonra
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’unun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını ‘hukukun katli’ olarak niteledi. Karamollaoğlu, 23 Haziran için kararın ‘geniş bir istişare’den sonra verileceğini söyledi. Karamollaoğlu şöyle konuştu: “Bugün yaptıklarının hesabını Cenab-ı Hakk’ın huzurunda verecekler. Ama inanıyorum ki tarihe de bunun hesabını verecekler. Bu iktidar gitmeden bu memlekete adalet gelmez, huzur gelmez, […]
İddia: Mardin belediyesinde işe başvuran kadına taciz ve fuhuşa teşvik
Mardin valisi tarafından KENT A.Ş. adlı belediye şirketine müdür olarak atanan polis memuru E.U.’nun iş başvurusunda bulunan bir kadını taciz edip fuhuşa teşvik ettiği öne sürüldü. HDP soru önergesi verdi.
AKP’ye yakın kaynak: Çok umutlu değilim
AKP’li kaynaklar, 25 yıl sonra kaybedilen İstanbul seçimlerinin, halkın ekonomiye dönük kaygılarının arttığı koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek koşulların değişmediğini ve 23 Haziran’da yapılacak seçimin zaferle sonuçlanacağının garanti olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. AKP’ye yakın bir kaynak ise “Bir ay önceye göre daha iyi durumda değiliz. Dürüst olmak gerekirse çok da umutlu değilim” diye konuştu.