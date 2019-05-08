M.K Perker 8 Mayıs 2019

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’unun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını ‘hukukun katli’ olarak niteledi. Karamollaoğlu, 23 Haziran için kararın ‘geniş bir istişare’den sonra verileceğini söyledi. Karamollaoğlu şöyle konuştu: “Bugün yaptıklarının hesabını Cenab-ı Hakk’ın huzurunda verecekler. Ama inanıyorum ki tarihe de bunun hesabını verecekler. Bu iktidar gitmeden bu memlekete adalet gelmez, huzur gelmez, […]