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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 8 Mayıs 2019

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Saadet’in kararı ‘geniş istişare’den sonra

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’unun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını ‘hukukun katli’ olarak niteledi. Karamollaoğlu, 23 Haziran için kararın ‘geniş bir istişare’den sonra verileceğini söyledi. Karamollaoğlu şöyle konuştu: “Bugün yaptıklarının hesabını Cenab-ı Hakk’ın huzurunda verecekler. Ama inanıyorum ki tarihe de bunun hesabını verecekler. Bu iktidar gitmeden bu memlekete adalet gelmez, huzur gelmez, […]

AKP’ye yakın kaynak: Çok umutlu değilim

AKP’li kaynaklar, 25 yıl sonra kaybedilen İstanbul seçimlerinin, halkın ekonomiye dönük kaygılarının arttığı koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek koşulların değişmediğini ve 23 Haziran’da yapılacak seçimin zaferle sonuçlanacağının garanti olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. AKP’ye yakın bir kaynak ise “Bir ay önceye göre daha iyi durumda değiliz. Dürüst olmak gerekirse çok da umutlu değilim” diye konuştu.

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