Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 8 Mart 2019

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Sayılarla dünya çapında kadınların durumu

Sadece yerel değil küresel bakmak adına, tarafsızlık adına, eşitlik adına, gezegenimizde ne kadar geri kaldığımızı anlamak adına Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında hazırladığı rapordan sayılarla dünyada kadının durumu…

Rapor: 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor

Türkiye’de kadınlara ilişkin verilerden derlenen yeni bir rapora göre her 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor. 30 milyon kadın ise istihdama katılamıyor; her 10 kadından sadece üçü istihdam ediliyor.

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