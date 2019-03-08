M.K. Perker 8 Mart 2019

SON HABERLER
Sayılarla dünya çapında kadınların durumu
Sadece yerel değil küresel bakmak adına, tarafsızlık adına, eşitlik adına, gezegenimizde ne kadar geri kaldığımızı anlamak adına Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında hazırladığı rapordan sayılarla dünyada kadının durumu…
‘Feminist Manifesto’: Yemek yapabilmenin vajinayla ne alakası var?
‘Feminist Manifesto’nun okurla buluşması Dünya Kadınlar Günü’ne yakın bir tarihe denk gelse de aslında feminizmi konuşmak için bir gündeme ihtiyaç yok. 8 Mart da işin bahanesi. Dünya sağ olsun, bu anlamda kendine her türlü gündemi yaratıyor.
Rapor: 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor
Türkiye’de kadınlara ilişkin verilerden derlenen yeni bir rapora göre her 10 kadından dördü kendini güvende hissetmiyor. 30 milyon kadın ise istihdama katılamıyor; her 10 kadından sadece üçü istihdam ediliyor.
‘Kayıp Bir Devrimin Hikayesi’: Ölüm kolay kabullenilmiyor, mezar olmayınca..
Usta gazeteci Faruk Eren, İletişim Yayınları’ndan çıkan ‘Kayıp Bir Devrimin Hikayesi – Bir Zamanlar Hasköy’de’ isimli kitabında 80 öncesi devrimci bir semtteki yaşantının fonunda, 12 Eylül’den sonra İstanbul’da kaybedilen ve hala haber alınamayan ağabeyi Hayrettin Eren’in hikayesini anlatıyor.
Psikiyatr Gülcan Özer: Cinsiyet kimliklerinin kaybedildiği bir yüzyılda yaşıyoruz
Başta evlilik olmak üzere, kadın erkek ilişkilerinin temel dinamiklerini, ataerkil bir dünyada kadınlar için hayatta kalma yollarını, anneliği ve daha pek çok konuyu psikiyatr, çift ve aile terapisti Gülcan Özer ile konuştuk.