M. K. Perker 8 Kasım 2019

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Suudiler, iki eski Twitter çalışanıyla muhalif hesaplara sızdı, ABD’de soruşturma açıldı
ABD Adalet Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın, iki eski Twitter çalışanını muhaliflerin hesaplarındaki özel bilgilere erişmek için kullandığını açıklayarak Suudi hükümetini ve kraliyet ailesini suçladı.
ABD: Suriye’deki petrol geliri, DSG’ye gidecek
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin kuzeyindeki, petrol yataklarından elde edilecek gelirin Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) gönderileceğini açıkladı.
‘Özgül ağırlık’ Arınç: ‘KHK faciadır’ dememeliydim
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, geçen hafta yaptığı ‘KHK faciadır’ açıklaması sonrası dün ‘bunu söylememeliydim’ dedi.
İpekyolu’nun HDP’li eş belediye başkanlarına gözaltı
Van’ın İpekyolu ilçesinin HDP’li eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı.
Tüpraş üçüncü çeyrekte 155 milyon lira zarar açıkladı
Koç Holding’in sahibi olduğu Türkiye Petrol Rafineri AŞ (Tüpraş) üçüncü çeyrekte 155.5 milyon lira zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 541.6 milyon lira net kar elde etmişti.