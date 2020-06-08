M.K. Perker 8 Haziran 2020

Son araştırmalar AKP ve MHP’nin dramatik oy kayıplarını ortaya koyuyor. Kulislere göre yeni kurulan DEVA ve Gelecek partileri, AKP ve MHP’yi çok rahatsız ediyor. Ülkücü camiadan gelen ve AKP’yi çok yakından takip eden deneyimli siyasetçi, eski bakan Yaşar Okuyan ile AKP ve MHP cephelerinde neler yaşandığını konuştuk.