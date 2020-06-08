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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 8 Haziran 2020

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Yaşar Okuyan: MHP’li yedi vekilin yeni partilere geçeceği söyleniyor

Son araştırmalar AKP ve MHP’nin dramatik oy kayıplarını ortaya koyuyor. Kulislere göre yeni kurulan DEVA ve Gelecek partileri, AKP ve MHP’yi çok rahatsız ediyor. Ülkücü camiadan gelen ve AKP’yi çok yakından takip eden deneyimli siyasetçi, eski bakan Yaşar Okuyan ile AKP ve MHP cephelerinde neler yaşandığını konuştuk.

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