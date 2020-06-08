M.K. Perker 8 Haziran 2020

SON HABERLER
‘Corona’ günlüğü | Rusya’da vaka sayısı yarım milyona yaklaştı
Dünyadan corona haberleri…
Yaşar Okuyan: MHP’li yedi vekilin yeni partilere geçeceği söyleniyor
Son araştırmalar AKP ve MHP’nin dramatik oy kayıplarını ortaya koyuyor. Kulislere göre yeni kurulan DEVA ve Gelecek partileri, AKP ve MHP’yi çok rahatsız ediyor. Ülkücü camiadan gelen ve AKP’yi çok yakından takip eden deneyimli siyasetçi, eski bakan Yaşar Okuyan ile AKP ve MHP cephelerinde neler yaşandığını konuştuk.
Sendika: İbni Sina Hastanesi’nde bir haftada 12 sağlık çalışanı virüse yakalandı
DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, son bir haftada Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde çalışan 12 kişinin corona virüsüne yakalandığını bildirdi.
Podcast | Tunç Soyer: İzmir’i ‘sakin şehir’ unvanlı ilk metropol yapacağız
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i ‘sakin şehir’ unvanlı dünyadaki ilk metropol yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Test kriterleri değişiyor: İstanbul’da her 100 kişiden biri ‘corona’ olabilir
Özellikle ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtilerinden biri varsa uygulanan Covid-19 testinin kriterleri değiştiriliyor. Artık boğaz, baş, kas ağrıları, tat ve koku kaybı veya ishal gibi şikayetlerden biri bile varsa test yapılacak.