M.K Perker 8 Eylül 2020

SON HABERLER
‘Corona’ araştırması: Dört ayda bakanlığın verilerine güven yüzde 41 azaldı
MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre on kişiden altısı, hükümetin ‘corona’ verilerinde gerçekleri açıkladığını düşünmüyor. Nisan ayından bu yana halkın verilere güveni yüzde 41 oranında azaldı.
Başkan özür diledi, ‘Başka çaremiz kalmadı’ dedi; ulaşım zammını açıkladı
Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ulaşım zammını açıklarken özür diledi.
Eğitim-Sen: Salgın baskılanmadan yüz yüze eğitim mümkün değil
Eğitim-Sen, yüz yüze eğitimin gerçekleşmesinin şu an mümkün olmadığını belirterek 171 okulda Covid-19 vakası ya da hasta temaslı çalışana rastlandığını duyurdu.
Bilim Kurulu üyesi: Sorunun ortadan kalkması için tam izolasyon gerek
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Covid-19 salgınında çözümün tam izolasyon olduğunu söyledi.
İhracat iklimi endeksi ağustosta 54.2’ye geriledi: ‘Toparlanma düzensiz’
İstanbul Sanayi Odası (İSO) ihracat iklimi endeksinin ağustosta 52.4’e gerilediğini açıkladı.