M.K. Perker 8 Ekim 2020

SON HABERLER
Bilim Kurulu: Türkiye’de geliştirilen aşılardan biri üretim aşamasına geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu’nda, Covid-19 testlerinin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, büyükşehir belediyesine çeşitli hizmetlerde ve projelerde kullanılmak üzere, oy birliğiyle, 700 milyon lira kredi kullanım yetkisi verdi.
ABD’li senatörlerden Türkiye’ye S-400 için yaptırım çağrısı
ABD’de biri Cumhuriyetçi biri de Demokrat Partili olmak üzere iki senatör Başkan Donald Trump yönetimine Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri aldığı için yaptırım getirme çağrısında bulundu.
İstanbul’da araç sahiplerinden doluya önlem
İstanbul’da beklenen dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını korumak için farklı önlemler aldı.
Dolar 7.9’u aşarak yeni zirvede; işlemciler ‘Döviz satışı için yer kalmadı’ diyor
Dolar/TL jeopolitik endişelerle 7.9’u aşarak yeni zirveye yükselirken, lira dolar karşısında gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışarak değer kaybediyor.