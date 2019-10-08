M. K. Perker 8 Ekim 2019

SON HABERLER
2019 Nobel Fizik Ödülleri sahibini buldu
2019 Nobel Fizik Ödülleri’nin sahibi Kanadalı James Peebles ile İsviçreli Michel Mayor ve Didier Queloz oldu.
Rüştü Reçber TFF-UEFA futbol gelişim koordinatörü oldu
Eski milli kaleci Rüştü Reçber (46), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA futbol gelişim koordinatörü olarak göreve başladı.
CHP lideri: Haftaya ülkenin nasıl arpalığa çevrildiğini anlatan rapor açıklayacağım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki hafta Saray’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni nasıl arpalık haline getirdiğinin raporunu açıklayacağım” dedi.
ABD’li yetkili: ABD, Türkiye-Suriye-Irak’ta bir Kürt ulusunu desteklemeli
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi “Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında bir Kürt ulusunu desteklemek ABD için daha iyi olur. Bölgede başka bir İsrail gibi olur bu ulus” dedi.
Mansur Yavaş: 10 bin lira alan çaycı, 12 bin lira alan ilkokul mezunu var
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’ne ‘işten çıkarılan ve maaşı düşürülen belediye işçileri’ tartışması damga vurdu. Belediye Başkanı Mansur Yavaş maaş eleştirilerine ilişkin “10 bin lira maaş alan çaycı var. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım” dedi.