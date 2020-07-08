Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 7 Temmuz 2020

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Canı giden mi, malı giden mi?

Nereden bakarsak onu görüyorsak… Sakarya Hendek’te ramazan topları ve havai fişek üreten fabrikada 3 Temmuz Cuma günü yaşanan patlama ve yangına bakınca siz neler gördünüz?

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