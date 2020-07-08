M.K. Perker 7 Temmuz 2020

SON HABERLER
Canı giden mi, malı giden mi?
Nereden bakarsak onu görüyorsak… Sakarya Hendek’te ramazan topları ve havai fişek üreten fabrikada 3 Temmuz Cuma günü yaşanan patlama ve yangına bakınca siz neler gördünüz?
HDP, ‘ittifak çağrısı’nı açtı: Kimseye özel çağrımız yok
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘ittifak çağrıları’nın bir partiye özel olmadığını söyledi.
Uzmanlar: Yaban hayatı korunmazsa hayvandan insana bulaşan hastalıklar artar
Bilim insanları, yaban hayat ve çevrenin korunması için harekete geçilmediği takdirde hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların (zoonotik hastalık) artacağı konusunda uyarıda bulundu.
Kılıçdaroğlu MÜSİAD’a sert çıktı: Sizin yediğiniz insan eti!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’da fabrikada patlama meydana geldiği gün yemek düzenleyen MÜSİAD’a “Sizin yediğiniz insan eti!” diyerek seslendi.
Gelibolu’da tarlaları yanan köylüler: Emeklerimize yazık oldu
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında ekili tarım alanları zaran gören köylüler, ‘ekili buğdaylarının kalmadığını’ belirterek, “Emeklerimize yazık oldu” dedi.