Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 7 Şubat 2020

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‘Çın Sabahta’ buluşalım

Şehir Tiyatroları’nda geçtiğimiz günlerde galası yapılan ‘Çın Sabahta’ oyunu; bu yalnız sevgisiz gündelik hayatın içinde, birbirine tesadüfen komşu olan iki kadının birbirlerine nasıl iyi geldiklerini anlatıyor.

11 CHP’li başkandan ‘kooperatifçilik’ kararı

Adana’da CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nda bir araya geldi. Toplantıda, ‘kooperatifçiliğin tekrar hayata geçirilmesi’ ile fay hattı üzerinde inşaata izin verilmemesi, kaçak yapılaşmanın önlenmesi kararları alındı, ayrıca ‘etkin bir göç politikası’nın hayata geçirilmesi talep edildi.

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