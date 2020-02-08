M. K. Perker 7 Şubat 2020

SON HABERLER
‘Çın Sabahta’ buluşalım
Şehir Tiyatroları’nda geçtiğimiz günlerde galası yapılan ‘Çın Sabahta’ oyunu; bu yalnız sevgisiz gündelik hayatın içinde, birbirine tesadüfen komşu olan iki kadının birbirlerine nasıl iyi geldiklerini anlatıyor.
İstanbul Havalimanı’nda tüm uluslararası yolculara kamerayla ‘corona’ taraması
Sağlık Bakanlığı kararı doğrultusunda, İstanbul Havalimanı’nda, tüm uluslararası uçuşların yolcuları, corona virüsü taşıma riski göz önüne alınarak termal kamera taramasıyala kontrol edilmeye başlandı.
İstanbul’da toplu taşımaya zam: Tam bilet 2.60 liradan 3.50 liraya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşıma zam yapıldığını açıkladı. Tam elektronik bilete 90 kuruş -yüzde 35- zam yapılarak 2.60 lira olan ulaşım ücreti 3.50 liraya çıkarken, Mavi Kart (aylık abonman yüklenerek kullanılan istanbulkart türü) 205 liradan 275 liraya yükseldi.
AKP’lilerden, Başbuğ ve Çiçek hakkında ‘siyasi ayak’ sözlerinden suç duyurusu
AKP milletvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ ve Ahmet Aydın ile üç eski AKP milletvekili, asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanmasını sağlayan önergeyle ilgili iddiaları nedeniyle Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ ve CHP Eski milletvekili Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu.
11 CHP’li başkandan ‘kooperatifçilik’ kararı
Adana’da CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nda bir araya geldi. Toplantıda, ‘kooperatifçiliğin tekrar hayata geçirilmesi’ ile fay hattı üzerinde inşaata izin verilmemesi, kaçak yapılaşmanın önlenmesi kararları alındı, ayrıca ‘etkin bir göç politikası’nın hayata geçirilmesi talep edildi.