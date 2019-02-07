M.K. Perker 7 ocak 2019

SON HABERLER
Ne izlesek: Altı film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Meclis tutanağını erişime engelleyen hakimlere kimse ‘Dur’ demeyecek mi?
Peki sulh ceza hakimliklerinin bu tip keyfi kararlar vermesine Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, bir tutanağı erişime engellenen Türkiye Büyük Millet Meclisi “Dur” demeyecek mi?
ArcelorMittal: Küresel çelik talebi 2019’da frene basıyor
Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal 2019 yılında küresel çelik talebinin 2018’deki yüzde 2.8 düzeyinden yüzde 0.5 ila yüzde 1.0’e düşeceğini öngörüyor.
Çerkezköylülerin zaferi: Meşe ormanına termik santral projesine iptal kararı
Tekirdağ’ın Pınarça Köyü’nün yakınında meşe ormanına yapılmak istenen kömürlü termik santral projesi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu için olumsuz karar çıkınca iptal oldu.