M.K. Perker 7 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Bazı orduevi ve askeri misafirhaneler sağlıkçılara açıldı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da 604 kişi daha öldü, toplam can kaybı 17 bin 127’ye çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Öğrencileri ‘uzaktan eğiten’ MEB’in şimdiki hedef kitlesi veliler
Covid-19 salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından başlayan uzaktan eğitim sürecinde TRT EBA TV aracılığıyla çocuklara yayın yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) şimdi de velilere yönelik destek programına başlıyor: ‘Bizden’.
İstanbul’da iki salgın hastanesi: Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda kurulacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hastanelerde sıkıntı olmadığını belirterek, Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alanda ve Sancaktepe’de biner kişilik iki salgın hastanesi kurulacağını söyledi. Kentin iki yakasındaki hastaneler 45 gün içinde hizmete girecek.