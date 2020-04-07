M.K. Perker 7 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hastanelerde sıkıntı olmadığını belirterek, Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alanda ve Sancaktepe’de biner kişilik iki salgın hastanesi kurulacağını söyledi. Kentin iki yakasındaki hastaneler 45 gün içinde hizmete girecek.