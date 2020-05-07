M.K. Perker 7 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek satışı yasağı kaldırılıyor
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da can kaybı 178 artışla 25 bin 987’ye çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Britanya, Türkiye’nin koruyucu kıyafetlerini ‘standartlara uymadığı’ için iade ediyor
Britanya, Türkiye’nin gönderdiği 84 tonluk tıbbi malzeme arasındaki 400 bin koruyucu kıyafeti ‘standartlarına uymadığı’ gerekçesiyle iade ediyor.
‘Askıda Fatura’ uygulamasında 5 milyon liralık fatura ödendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, ‘Askıda Fatura’ uygulamasında şimdiye dek 5 milyon liradan fazla fatura bedelinin ödendiğini duyurdu.