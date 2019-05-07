M.K. Perker 7 Mayıs 2019

SON HABERLER
Erdoğan’dan TÜSİAD’a: Herkes haddini bilecek
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın istanbul seçimleriyle ilgili kararına karşı tutum takınan TÜSİAD’a “”Herkes haddini bilecek” diye tepki gösterdi.
HDP’li Paylan: Faşistlerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz
HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan, Yüksek Seçik Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçim iptali kararının ardından attığı tweette ‘faşistlerle mücadeleye, demokratlarla dayanışmaya’ devam edeceklerini açıkladı.
CHP’de seçim kararı: Boykot yok
CHP, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimini boykot etmeyip katılacağını açıkladı.
HDP lideri: 31 Mart’ta ne yaptıysak, bundan sonra da onu yapacağız
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “YSK bütün meşruiyetini kaybetmiştir ancak biz bunun böyle olacağını söylemiştik” diye konuştu.
Erdoğan: Çözüm süreci söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil” dedi.