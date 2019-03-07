M.K. Perker 7 Mart 2019

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ABD’li senatör orduda görevliyken tecavüze uğradığını açıkladı
Arizona Eyaleti senatörü Martha McSally, hava kuvvetlerinde görevliyken üst düzey bir subayın tecavüzüne uğradığını açıkladı.
Sıla hakime anlattı: Yatırıp tekmeledi, kafamı duvara vurdu, ara ara devam etti
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural’ın kendisini dövmesini mahkemede “Ara ara devam eden bir dayaktı. Kafamı duvara vurdu, yere düşürüp kafamı ve böbreklerimi tekmeledi” diye anlattı.
Otomotivde ihracat yüzde 9 düştü
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, şubat ayında otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 azalarak 2,54 milyar dolar oldu.
Çocuğunu istismardan tutuklanan adam serbest bırakıldı
Sekiz yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan çocuk koruma derneği başkanı Erhan N. serbest bırakıldı.
Eski savcı Bharara: Erdoğan, 17 Aralık’ı örtbas ettiğinden beri Türkiye daha otoriter
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ı ABD’de dolandırıcılıktan tutuklatan eski savcı Preet Bharara’nın anılarını kaleme aldığı anı kitabında Rıza Sarraf davasına ilişkin de bilgiler verdi.