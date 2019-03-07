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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 7 Mart 2019

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Otomotivde ihracat yüzde 9 düştü

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, şubat ayında otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 azalarak 2,54 milyar dolar oldu.

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