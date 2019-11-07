M. K. Perker 7 Kasım 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin de katkı sağladığı, sanatçı Ali Altay tarafından hazırlanan ‘Ata Türküleri’ albümünün tanıtım toplantısına katıldı.İmamoğlu, Selanik Türküsü ve Atabarı’na eşlik etti.