M. K. Perker 7 Kasım 2019

SON HABERLER
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
Ormancılar Derneği: Kaz Dağları’nda açıklananın 26 katı kadar ağaç kesildi
Türkiye Ormancılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Salih Sönmezışık, Kaz Dağları’nda altın arama çalışmaları nedeniyle çevre katliamına yol açan Kanadalı Alamos Gold şirketinin bölgede 347 bin 815 ağaç kestiğini tespit ettiklerini açıkladı.
İmamoğlu katkıda bulunduğu ‘Ata Türküleri’ albümünü tanıttı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin de katkı sağladığı, sanatçı Ali Altay tarafından hazırlanan ‘Ata Türküleri’ albümünün tanıtım toplantısına katıldı.İmamoğlu, Selanik Türküsü ve Atabarı’na eşlik etti.
Üzümcü’nün oyununa kaymakam yasağı: Kamu binasında sahnelenemez
Hopa Kaymakamlığı, oyuncu Levent Üzümcü’nün tiyatro oyununun ilçedeki kamu binasında oynanmasının uygun görülmediğini bildirdi.
Şule Çet davası: Sanığın telefonuna ölüm bildirim listesi gelmiş
Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüyle ilgili davada tutuklu sanık Berk Akand’ın telefon kayıtlarının silinmiş olabileceği ortaya çıktı. Akand’ın telefonuna sadece resmi birimlere verilen ölüm bildirim listesinin geldiği de belirtildi.