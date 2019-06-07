M. K. Perker 7 Haziran 2019

SON HABERLER
İstanbul’un yüz ölçümünden daha fazla alan ranta açıldı
Türkiye Ormancılar Derneği’nin (TOD) hazırladığı ‘Türkiye Ormancılığı: 2019’ isimli rapora göre, 2004’ten bu yana orman alanı kapsamı dışına çıkarılarak ranta açılan saha 6 milyar 513 milyon 900 bin metrekare. Rakam 5 milyar 461 milyon metrekare olan İstanbul’un yüzölçümünü bile geçiyor.
Binali Yıldırım İstanbul seçiminin tarihini unuttu
‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım, Sivas’taki konuşmasında aday olduğu seçimin tarihini unuttu.
AKP’li milletvekili: İmamoğlu imansızların putlarını dikecek
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde yaptırdığı Beylikdüzü’ndeki Rauf Denktaş heykelini gündeme getirerek, “Bu adam imansızların putlarını dikecek” dedi.
VIP tartışması: Bakan Soylu’dan İmamoğlu valiye ‘İt’ dedi iddiası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Giresun Havalimanı’nda VIP girişine alınmamasıyla ilgili, “Valiye ‘İt’ dedi it. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin” diye konuştu.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.