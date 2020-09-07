M.K Perker 7 Eylül 2020

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Bakanlık personeli sağlık çalışanlarına üç ay ek ödeme kararı
Sağlık Bakanlığı, bakanlığa ait tesislerde görev yapan sağlık çalışanlarına üç ay ek ödeme yapılacağını bildirdi.
Kadına yönelik şiddette tedbir kararları kolluk birimlerince tebliğ edilecek
Yeni adli yılla birlikte kadını korumaya dönük aile mahkemelerince verilen tedbir kararları artık posta yoluyla değil artık kolluk birimleri aracılığıyla, şiddet uygulayana tebliğ edilecek.
TESK, altı aydır iş yapamayan kantincilere destek istedi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen kantincilerin desteklenmesini istedi.
Pozitif çıkınca temaslılarını aradı: ‘Benim ismimi söyleme, tatilim yarıda kalmasın’
Covid-19’u belirtisiz olarak atlatan avukat Ceren Koçak test sonucu belli olur olmaz telefonla temaslı olduğu kişileri aradığında aldığı yanıtı şöyle anlattı: “Hasta olduğumu bilmediğim dönemde temas ettiğim, görüştüğüm kişilerden bazıları ‘benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın. Benim ismimi söyleme, işlerim dükkanı kapatamam’ dediler.”
Antikorlu gönüllüler: İzolasyondaki Covid-19 hastalarını yalnız bırakmıyor
İsrail’deki bir hastanede iyileşen Covid-19 hastalarından oluşan gönüller, corona bölümünde izolasyonda kalan hastalara yardımcı oluyor.