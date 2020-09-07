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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 7 Eylül 2020

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Pozitif çıkınca temaslılarını aradı: ‘Benim ismimi söyleme, tatilim yarıda kalmasın’

Covid-19’u belirtisiz olarak atlatan avukat Ceren Koçak test sonucu belli olur olmaz telefonla temaslı olduğu kişileri aradığında aldığı yanıtı şöyle anlattı: “Hasta olduğumu bilmediğim dönemde temas ettiğim, görüştüğüm kişilerden bazıları ‘benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın. Benim ismimi söyleme, işlerim dükkanı kapatamam’ dediler.”

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