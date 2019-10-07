M. K. Perker 7 Ekim 2019

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Çizer Musa Kart: Ben tutukluyken torunum, çalışıp tatil parası biriktirdiğimi sanıyordu
Cumhuriyet davasında yargılanıp 14 aya yakın hapiste kalan gazetenin eski çalışanı, çizer Musa Kart, tahliye olunca onun tatil parası biriktirmek için Kandıra’daki fabrikada çalıştığını sanan torunu ve ailesinin diğer fertleriyle tatil yaptı. Yaşanan dava süreci için “Doğrusu bu kadar espriyi bir arada görmemiştim” diyen Kart, cezaevinde tasarladığı kitap projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.
Trump ve Graham’ın açıklamalarıyla kur 5.81’i de aştı: Bir ayın zirvesinde
Dolar/TL kuru, Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD açıklaması ve taraflardan gelen açıklamalarla yüzde 1.3 yükselişle 5.78’i gördü. Kurda bu seviye 10 Eylül’den bu yana görülmemişti.
Trump’tan anahtar teslim
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyini Recep Tayyip Erdoğan’a anahtar teslim vermiş görünüyor. Hayırlı mı oldu, başımıza bela mı, bunu zaman gösterecek.
Savcılık: ‘FETÖ’, üyelerini darbe girişimi veya örgütsel faaliyet için bekletiyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, ‘FETÖ’nün ikinci bir darbe girişimi ya da örgütsel faaliyet için mensuplarını hazır beklettiğinin değerlendirildiğini bildirdi.
Küçükçekmece’de okuldaki çatlak panik yarattı: İdareye göre deprem riski yok
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Gültepe İlkokulu’ndaki çatlaklar, velilerle idarecileri böldü.