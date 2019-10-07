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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 7 Ekim 2019

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Çizer Musa Kart: Ben tutukluyken torunum, çalışıp tatil parası biriktirdiğimi sanıyordu

Cumhuriyet davasında yargılanıp 14 aya yakın hapiste kalan gazetenin eski çalışanı, çizer Musa Kart, tahliye olunca onun tatil parası biriktirmek için Kandıra’daki fabrikada çalıştığını sanan torunu ve ailesinin diğer fertleriyle tatil yaptı. Yaşanan dava süreci için “Doğrusu bu kadar espriyi bir arada görmemiştim” diyen Kart, cezaevinde tasarladığı kitap projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Trump’tan anahtar teslim

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyini Recep Tayyip Erdoğan’a anahtar teslim vermiş görünüyor. Hayırlı mı oldu, başımıza bela mı, bunu zaman gösterecek.

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