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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 7 Ağustos 2020

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‘Corona’ denetimi: 54 bin kişi karantinada

İçişleri Bakanlığı, bugün itibarıyla 32 ildeki dört belde, 37 köy, 39 mahalle ve üç mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde Covid-19 karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

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