M.K. Perker 6 Temmuz 2020

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Rus Kilisesi’nden Ayasofya tepkisi: Ortaçağ’a dönemeyiz
Rus Ortodoks Kilisesi, Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak ibadete açılmasıyla ilgili girişimlere karşı çıkarak “Ortaçağ’a dönemeyiz” açıklamasında bulundu.
İYİ Partili vekil ‘monte’ ifadesini açtı: Şirketi eleştirdim, kumların taşınmasını kast ettim
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un “Salda’nın kumlarını monte ederiz” cümlesi sosyal medyada gündem oldu. Cesur, şirketi eleştirdiğini belirterek ‘monte’ işleminin kumları yerine taşımak olduğunu dile getirdi.
Şişecam ‘corona’ya karşı etkili teknoloji geliştirdiğini duyurdu; hisseleri fırladı
Şişecam Topluluğu cam yüzeylerde corona virüsü de dahil olmak üzere virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirdiğini duyururken, topluluk hisseleri yüzde 5 üzeri primli seyrediyor.
Bakanın oteli ‘Salda’ savunması yaparken ‘mermer tozu’ kullandığı ortaya çıktı
CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait Antalya’daki otelde sahilde beyaz kum olarak mermer tozu kullanılmasını Meclis gündemine taşıdı.
Covid-19’u hafif geçiren hastalar gerçekten atlatabiliyor mu?
Dünya Sağlık Örgütü hastaların yüzde 80’inin Covid-19’u hafif ya da belirtisiz atlattığını açıklaması kimilerinde bir rahatlama hissine neden olabiliyor. Ancak bilim insanları yeni tip corona virüsünü çözmeye çalışırken bir şey giderek daha da net anlaşılıyor: Hafif vakalar bile başta sanıldığındna daha karmaşık ve tehlikeli olabilir.