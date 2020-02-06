M. K. Perker 6 Şubat 2020

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen bir etkinlikte ‘terör propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz” denildi.