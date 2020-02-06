M. K. Perker 6 Şubat 2020

SON HABERLER
Van’da çığ felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi
Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düşmesi sonrasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. 47 kişi hastanede tedavi altına alınırken, geride kalan iki kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AYM’ye göre ‘Erdoğan’a hakaret’ davasında ‘ifade özgürlüğü ihlali’ demek soyut iddia
AYM, Akaydın’ın iddialarını ‘soyut’ buldu ve iddiaları ‘temellendiremediği’ gerekçesiyle başvuruyu reddetti.
Kızılay bağışının son durağı Türken’in yöneticisi, kamuda da genel müdür çıktı
Başkentgaz şirketinin Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na aktardığı bağışla gündeme gelen Türken Vakfı’nın yöneticilerinden Haluk Gani’nin, Enerji Bakanlığı’na bağlı kamu iştiraki olan Etimaden’in ABD’deki şirketi Etimine USA adlı şirkette genel müdür olduğu ortaya çıktı. Gani’nin buradan 13 bin 500 avro maaş aldığı belirtildi.
Türkiye’den, AP’ye ‘terör propagandası’ tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen bir etkinlikte ‘terör propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz” denildi.
Koç ile UniCredit sözleşmeyi feshetti; İtalyan banka Yapı Kredi’den pay sattı
Koç Holding ile İtalya’nın en büyük bankası UniCredit ortak yönetimindeki Koç Finansal Hizmetler (KFS) ve Yapı Kredi Bankası (YKB) paylarının alımı işleminin kapanışı yapılırken, Koç Grubu ve Unicredit arasındaki ‘pay sahipleri sözleşmesi’ de feshedildi.