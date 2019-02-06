M.K. Perker 6 Şubat 2019

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HDP sekiz ilde adaylarını açıkladı, iki ilde aday yok
HDP Ağrı, Balıkesir, Bingöl, Denizli, Konya, Muğla, Siirt ve Yalova için yerel seçim adaylarını açıkladı. Parti Adıyaman ve Gaziantep’te aday göstermeyecek.
Saadet lideri: ‘Sülün Osman’ reklamımız baskı sonucu yayından kaldırıldı
Saadet Partisi’nin sinema salonlarında gösterilen ‘Sülün Osman’ temalı reklamının baskı sonucu yayından kaldırıldığı öne sürüldü.
Gıda fiyatlarına ‘çözüm’ planı: Belediyeler ‘halk manav’ açacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıdada belediyelerin hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacağını açıkladı.
Almanya’da Türk düğün konvoyu otobanı kitledi: Polis zanlıları arıyor
Almanya’da Türk bayraklarıyla donatılmış bir düğün konvoyu cumartesi günü otobanı kitledi. Alman polisi, görgü tanıklarının da yardımıyla zanlıları arıyor.
Af Örgütü’nden kurum içi rapor: Çalışanlara ırkçı, cinsiyetçi baskı var
Uluslararası Af Örgütü’nün çalışanları üzerinde yapılan bir araştırma, çalışanların sık sık zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını ve yöneticiler tarafından küçük düşürüldüğünü ortaya koydu.